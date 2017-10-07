Меркель впервые заявила о готовности сформировать кабмин с "зелеными" и либералами

БЕРЛИН, 7 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель впервые заявила, что ее политический блок Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) готов вести переговоры о формировании правительства с "зелеными" и со Свободной демократической партией Германии (СвДП).

"Такое правительство, если оно будет сформировано, чего лично мне бы хотелось, станет свидетелем стремительных перемен", - сказала канцлер в субботу, выступая с речью перед представителями Молодежного союза Германии в Дрездене. Трансляцию выступления вели немецкие телеканалы.

Коалиция блока ХДС/ХСС, "зеленых" и СвДП фактически стала единственным возможным вариантом создания нового правительства ФРГ после того, как в оппозицию после парламентских выборов ушли социал-демократы во главе с Мартином Шульцем.

Такой правительственный блок в немецкой политической традиции называется "Ямайка", потому что цвета, которые условно закреплены за каждой из этих политических сил - черный, зеленый и желтый, - формируют флаг карибского государства.

Тем временем, как указывают наблюдатели, переговоры о формировании "Ямайки" будут непростыми из-за разногласий партий по некоторым вопросам, в частности по введению лимита на беженцев.