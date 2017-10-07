Лукашенко подтвердил свое участие в сочинских саммитах в октябре

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МИНСК, 7 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил свое участие в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ 11 октября в Сочи в ходе телефонного разговора в субботу с Владимиром Путиным. Об этом проинформировала пресс-служба белорусского лидера.
"Владимир Путин еще раз пригласил главу белорусского государства принять участие в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ 11 октября в Сочи, - отметили в пресс-службе. - Александр Лукашенко подтвердил свое участие в этих международных форумах и подчеркнул, что высокий уровень координации между Белоруссией и Россией зачастую становится решающим фактором и предопределяет в конечном итоге принятие концептуальных решений по развитию интеграции".
Кроме того, Лукашенко и Путин обсудили "актуальное состояние белорусско-российского сотрудничества и тенденции в этой сфере", а также затронули тему подготовки к проведению сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске, которая намечена на 30 ноября.