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МИД Румынии: возможное отделение Каталонии без диалога с правительством Испании незаконно

Международная панорама
7 октября, 14:40 UTC+3 БУХАРЕСТ БУХАРЕСТ 7, октября. /ТАСС

Теодор Мелешкану подчеркнул, что позиция Бухареста по ситуации в Косове и Метохии действительна также для Иракского Курдистана

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БУХАРЕСТ, 7 октября. /ТАСС/. Румыния считает незаконным возможный выход Каталонии из состава Испании без переговоров с испанским правительством. Об этом заявил, выступая в субботу на проходящей в Бухаресте 63-й сессии Парламентской ассамблеи НАТО, министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану.

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"Наша позиция по ситуации в Косове и Метохии действительна и для Каталонии, и для [Иракского] Курдистана, это принципиальная позиция, - приводит его слова агентство Agerpres. - Мы считаем, что незаконно принимать решение о раздроблении страны без переговоров с правительством и с государством... Таким образом, мы остаемся верны этой позиции, независимо от того, что происходит в других частях Европы или мира, и очень сильно надеемся, что другие партнеры по ЕС и другим организациям поймут, что это принципиальная позиция".

Касаясь ситуации на Западных Балканах, министр отметил, что в последний месяц она "развивалась в положительном направлении" во многом благодаря "диалогу между Сербией и Косовым". "Считаем, что лучшее решение, лучшее предложение, которое мы можем сделать в отношении Западных Балкан, - присоединение к ЕС и, если есть желание, к НАТО", - подчеркнул глава МИД. С его точки зрения, "это единственная возможность урегулировать ситуацию в регионе, который сталкивается со многими проблемами".

Мелешкану также предположил, что следует открыто сообщить Боснии и Герцеговине о перспективе присоединения к ЕС, "потому что это может быть очень эффективной формой ободрения", что позволит "достигнуть внутри страны согласия между общинами". "Я не думаю, что это просто, не думаю, что это произойдет быстро, но это единственный шанс для Западных Балкан в целом", - считает он.

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