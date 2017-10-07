СМИ: не менее 17 боевиков уничтожены в результате удара афганских ВВС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 17 боевиков радикального движения "Талибан"(запрещено в РФ) уничтожены, 10 получили ранения в результате воздушного удара ВВС Афганистана в регионе Баракзай провинции Урузган. Об этом сообщило в субботу министерство внутренних дел исламской республики, передает агентство "Синьхуа".

"Афганские ВВС атаковали позиции боевиков в регионе Баракзай провинции Урузган в пятницу, - отмечается в коммюнике ведомства. - 17 боевиков погибли, 10 получили ранения". В результате удара, продолжает МВД, также были уничтожены оружие и боеприпасы талибов.

Боевики движения "Талибан" пока никак не прокомментировали произошедшее.