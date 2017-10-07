Омбудсмен Латвии выступает за продолжение борьбы за подданство для детей неграждан

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РИГА, 7 октября. /ТАСС/. Президент Латвии Раймондс Вейонис должен продолжать добиваться автоматического предоставления гражданства республики детям неграждан, родившимся на территории страны. Такого мнения придерживается государственный уполномоченный по правам человека Юрис Янсонс.
В своем письме главе республики омбудсмен указывает, что принятие соответствующей законодательной инициативы, которую ранее большинством голосов отклонил Сейм (парламент), стало бы важным шагом на пути государства к созданию и укреплению сплоченного общества. Янсонс считает, что Вейонис должен не допустить прекращения дискуссии по вопросу автоматического предоставления гражданства Латвии детям неграждан и призвать общество и политические партии выступить со своими предложениями по этому законопроекту.
"Призываю вас в соответствии с полномочиями президента государства подать в парламент предложения по прекращению присвоения статуса негражданина и созвать за стол переговоров политические партии, неправительственные организации и все группы общества, которые волнует вопрос единого, лояльного общества", - передает слова омбудсмена в субботу местное информационное агентство LETA.
Экспертная группа по сплочению общества при президенте Латвии ранее выступила с инициативой об автоматическом предоставлении гражданства республики детям неграждан, родившимся после восстановления независимости республики в 1991 году. Соответствующую законодательную инициативу Вейонис в прошлом месяце передал на рассмотрение в Сейм, однако парламент ее отклонил.