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Омбудсмен Латвии выступает за продолжение борьбы за подданство для детей неграждан

Международная панорама
7 октября, 15:06 UTC+3 РИГА РИГА 7, октября. /ТАСС

Юрис Янсонс призвал президента республики созвать за стол переговоров все политические партии и организации, которых волнует вопрос единого общества

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РИГА, 7 октября. /ТАСС/. Президент Латвии Раймондс Вейонис должен продолжать добиваться автоматического предоставления гражданства республики детям неграждан, родившимся на территории страны. Такого мнения придерживается государственный уполномоченный по правам человека Юрис Янсонс.

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В своем письме главе республики омбудсмен указывает, что принятие соответствующей законодательной инициативы, которую ранее большинством голосов отклонил Сейм (парламент), стало бы важным шагом на пути государства к созданию и укреплению сплоченного общества. Янсонс считает, что Вейонис должен не допустить прекращения дискуссии по вопросу автоматического предоставления гражданства Латвии детям неграждан и призвать общество и политические партии выступить со своими предложениями по этому законопроекту.

"Призываю вас в соответствии с полномочиями президента государства подать в парламент предложения по прекращению присвоения статуса негражданина и созвать за стол переговоров политические партии, неправительственные организации и все группы общества, которые волнует вопрос единого, лояльного общества", - передает слова омбудсмена в субботу местное информационное агентство LETA.

Экспертная группа по сплочению общества при президенте Латвии ранее выступила с инициативой об автоматическом предоставлении гражданства республики детям неграждан, родившимся после восстановления независимости республики в 1991 году. Соответствующую законодательную инициативу Вейонис в прошлом месяце передал на рассмотрение в Сейм, однако парламент ее отклонил.

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