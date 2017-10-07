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В ДНР заявили, что Киев отказался включить предложенных пленных в список на обмен

Международная панорама
7 октября, 15:15 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 7, октября. /ТАСС

Отказ коснулся 11 обвиняемых или осужденных в совершении особо тяжких преступлений и 47 человек, которые, по мнению киевских властей, не связаны с событиями силовой операции в Донбассе

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ДОНЕЦК, 7 октября. /ТАСС/. Представители Киева на переговорах в гуманитарной подгруппе контактной группы отказались включать в списки пленных 58 лиц, предложенных провозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом в субботу заявила уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова, комментируя последнее заседание подгруппы в Минске 4 октября.

"В ходе встречи гуманитарной подгруппы в Минске вновь обсуждались вопросы обмена удерживаемых лиц. Представители украинской стороны после обсуждений на последней встрече и в этот раз не изменили своей позиции по обмену, отказываясь включить в список обмена 11 человек, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений либо осужденных по соответствующим статьям, и 47 человек, которые, по их мнению, не связаны с событиями так называемой АТО (силовая операция Киева в Донбассе - прим. ТАСС)", - цитирует ее Донецкое агентство новостей.

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Кроме того, в ходе переговоров вновь поднимался вопрос о возвращении документов 126 сторонникам ДНР, освобожденным из украинского плена. "Представители Киева сообщили, что 80% документов, удостоверяющих личности лиц, которые были освобождены в результате обмена, находятся в материалах уголовных производств, и они будут рассматривать вопрос о создании "креативного" правового документа, позволяющего производство их выемки и последующей передачи представителям ДНР. В свою очередь я настояла на процессуальном очищении указанных лиц", - пояснила омбудсмен.

В связи с этим представителями республики было выдвинуто предложение с целью скорейшего возврата документов привлечь к решению данного вопроса официальных представителей ООН, на что украинская сторона дала свое согласие. "Мы ждем ответных шагов от полномочных представителей Украины в Минске и надеемся на конструктивный диалог на следующей встрече, чтобы долгожданный обмен состоялся в ближайшее время", - добавила Морозова.

22 сентября представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Ирина Геращенко сообщила о готовности обменять 313 удерживаемых в местах заключения сторонников провозглашенных республик Донбасса на 88 человек, задержанных в свою очередь на неподконтрольных территориях. При этом ранее украинская сторона предложила провести обмен по формуле "309 на 87". Однако до окончательного согласования дело никак не дойдет.

Как поясняла Виктория Талакина - пресс-секретарь главы делегации ДНР Дениса Пушилина - представители Киева не прекращают попытки деления пленных на тех, кто подлежит освобождению, и тех, кого украинская сторона не собирается отпускать, в то время как ДНР и ЛНР продолжают настаивать на обмене в формате "всех на всех".

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