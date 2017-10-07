ЛНР: продление закона о статусе Донбасса говорит о готовности Киева выполнять волю Запада

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Киев выполнит минские соглашения, если Запад будет оказывать на него целенаправленное давление. Об этом ТАСС заявил представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.
По его словам, об этом ярко свидетельствуют стремительное прохождение через украинский парламент и подписание президентом Петром Порошенко закона, продлевающего действие одного из основополагающих документов минских соглашений - закона об особом статусе Донбасса.
Верховная рада в пятницу приняла закон, который продлевает еще на год действие так и не применявшегося на практике закона об особом статусе Донбасса. Также депутаты в первом чтении приняли внесенный Порошенко законопроект "о реинтеграции Донбасса", который предусматривает признание региона оккупированной территорией, создание объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта, а также дает президенту право задействовать вооруженные силы внутри страны без согласия парламента.
"Порошенко демонстрирует недюжинные способности выполнять задачу под давлением обстоятельств, в данном случае - давлении со стороны Запада и США, в частности. Порошенко понадобилось всего три дня, чтобы внести [законопроект в Верховную раду], исправить, обеспечить эффективное голосование и подписание закона. Это яркое подтверждение того, что для выполнения минских соглашений не хватает правильно направленного давления Запада на Киев, при котором все обязательства Украины будут выполнены, в том числе и весь политический пакет минских соглашений", - считает Мирошник.
Он отметил, что вступление в силу подписанного Порошенко закона "продлевает формальное действие закона об особом статусе [Донбасса] еще на год, следовательно, и продлевает возможность ведения минских переговоров, что, само по себе, лишь консервирует ситуацию в ее нынешнем состоянии".
"Для выполнения минских соглашений и мирного урегулирования конфликта на юго-востоке Украины понадобятся дополнительные усилия и дополнительное давление [на Киев со стороны Запада]", - подчеркнул представитель ЛНР.