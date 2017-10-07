Погибшего в ДТП вице-премьера Киргизии похоронят 9 октября в Бишкеке

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БИШКЕК, 7 октября. /ТАСС/. Церемония прощания с погибшим в результате ДТП вице-премьером Киргизии Темиром Джумкадыровым состоится в столице республики. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства республики.
"Гражданская панихида по вице-премьеру Джумакадырову состоится 9 октября в Кыргызском национальном академическом театре имени Абдумомунова", - говорится в сообщении. Вице- премьера похоронят на Ала-Арчинском кладбище Бишкека, где покоятся известные государственные деятели страны.
Как сообщили ранее ТАСС в аппарате кабинета министров, в республике создан оргкомитет по организации похорон вице-премьера.
Джумакадыров погиб утром 7 октября во время столкновения его служебного автомобиля с грузовой автомашиной КамАЗ в селе Садовое Чуйской области Киргизии. Вместе с вице-премьером в салоне внедорожника находились его водитель Нурбек Муканов и помощник Нурлан Джамгырчиев, которые также скончались на месте.
По факту данного ДТП уже возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель нескольких лиц" уголовного кодекса Киргизии. Его расследование поручено Следственной службе МВД.
Джумакадыров, который возглавлял Республиканский штаб по содействию в организации и проведению предстоящих 15 октября в Киргизии президентских выборов, 7 октября направился в служебную командировку в Таласскую область республики для проверки готовности избирательных участков.
Ранее отец четверых детей Джумакадыров, которому в этом году исполнилось 38 лет, также работал секретарем Совета безопасности Киргизии.