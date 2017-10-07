Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Погибшего в ДТП вице-премьера Киргизии похоронят 9 октября в Бишкеке

Международная панорама
7 октября, 15:35 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 7, октября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что в республике создан оргкомитет по организации похорон Темира Джумкадырова

Поделиться
Материал из 1 страницы

БИШКЕК, 7 октября. /ТАСС/. Церемония прощания с погибшим в результате ДТП вице-премьером Киргизии Темиром Джумкадыровым состоится в столице республики. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства республики.

"Гражданская панихида по вице-премьеру Джумакадырову состоится 9 октября в Кыргызском национальном академическом театре имени Абдумомунова", - говорится в сообщении. Вице- премьера похоронят на Ала-Арчинском кладбище Бишкека, где покоятся известные государственные деятели страны.

Как сообщили ранее ТАСС в аппарате кабинета министров, в республике создан оргкомитет по организации похорон вице-премьера.

Джумакадыров погиб утром 7 октября во время столкновения его служебного автомобиля с грузовой автомашиной КамАЗ в селе Садовое Чуйской области Киргизии. Вместе с вице-премьером в салоне внедорожника находились его водитель Нурбек Муканов и помощник Нурлан Джамгырчиев, которые также скончались на месте.

По факту данного ДТП уже возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель нескольких лиц" уголовного кодекса Киргизии. Его расследование поручено Следственной службе МВД.

Джумакадыров, который возглавлял Республиканский штаб по содействию в организации и проведению предстоящих 15 октября в Киргизии президентских выборов, 7 октября направился в служебную командировку в Таласскую область республики для проверки готовности избирательных участков.

Ранее отец четверых детей Джумакадыров, которому в этом году исполнилось 38 лет, также работал секретарем Совета безопасности Киргизии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Киргизия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
2
Пентагон не считает, что действия армии Асада при поддержке РФ приведут к поражению ИГ
3
Сурков и Волкер провели в Белграде переговоры о перемирии на востоке Украины
4
Биография президента России Владимира Путина
5
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине
6
ВКС РФ уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама