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РИМ, 7 октября. /ТАСС/. Италии должна принадлежать ведущая роль в восстановлении отношений между РФ и ЕС. Об этом заявил итальянский журналист, политолог и аналитик, экс-советник Европарламента Марко Гомбаччи, представляя в Триесте свою книгу о коммуникационных технологиях президента РФ, сообщает в субботу портал Triesteprima.
"Когда говорят о России, люди часто формируют свое отношение, руководствуясь симпатиями или антипатиями к российскому лидеру. Но вопрос гораздо глубже. Называть Россию региональной силой, как это сделал Барак Обама после начала украинского кризиса, - ошибка. Италия должна стать страной, которой будет принадлежать ведущая роль в восстановлении отношений между РФ и ЕС", - сказал эксперт.
Он предложил провести в Триесте саммит РФ и ЕС. "Пора выстраивать отношения с Россией, основываясь на наших интересах и собственных взглядах, а не идти на поводу у других", - добавил Гомбаччи.
Журналист только что вернулся из Сирии, где делал репортажи о борьбе с запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство" (ИГ). "Мы видели, насколько решающим стало участие России в сирийском конфликте и в борьбе с ИГ", - добавил эксперт.