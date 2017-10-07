Эксперт: Италия должна взять на себя ведущую роль для улучшения отношений между РФ и ЕС

РИМ, 7 октября. /ТАСС/. Италии должна принадлежать ведущая роль в восстановлении отношений между РФ и ЕС. Об этом заявил итальянский журналист, политолог и аналитик, экс-советник Европарламента Марко Гомбаччи, представляя в Триесте свою книгу о коммуникационных технологиях президента РФ, сообщает в субботу портал Triesteprima.

"Когда говорят о России, люди часто формируют свое отношение, руководствуясь симпатиями или антипатиями к российскому лидеру. Но вопрос гораздо глубже. Называть Россию региональной силой, как это сделал Барак Обама после начала украинского кризиса, - ошибка. Италия должна стать страной, которой будет принадлежать ведущая роль в восстановлении отношений между РФ и ЕС", - сказал эксперт.

Он предложил провести в Триесте саммит РФ и ЕС. "Пора выстраивать отношения с Россией, основываясь на наших интересах и собственных взглядах, а не идти на поводу у других", - добавил Гомбаччи.

Журналист только что вернулся из Сирии, где делал репортажи о борьбе с запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство" (ИГ). "Мы видели, насколько решающим стало участие России в сирийском конфликте и в борьбе с ИГ", - добавил эксперт.