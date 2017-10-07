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Эксперт: Италия должна взять на себя ведущую роль для улучшения отношений между РФ и ЕС

Международная панорама
7 октября, 16:28 UTC+3 РИМ РИМ 7, октября. /ТАСС

Экс-советник Европарламента Марко Гомбаччи предложил провести в Триесте саммит России и ЕС

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РИМ, 7 октября. /ТАСС/. Италии должна принадлежать ведущая роль в восстановлении отношений между РФ и ЕС. Об этом заявил итальянский журналист, политолог и аналитик, экс-советник Европарламента Марко Гомбаччи, представляя в Триесте свою книгу о коммуникационных технологиях президента РФ, сообщает в субботу портал Triesteprima.

"Когда говорят о России, люди часто формируют свое отношение, руководствуясь симпатиями или антипатиями к российскому лидеру. Но вопрос гораздо глубже. Называть Россию региональной силой, как это сделал Барак Обама после начала украинского кризиса, - ошибка. Италия должна стать страной, которой будет принадлежать ведущая роль в восстановлении отношений между РФ и ЕС", - сказал эксперт.

Он предложил провести в Триесте саммит РФ и ЕС. "Пора выстраивать отношения с Россией, основываясь на наших интересах и собственных взглядах, а не идти на поводу у других", - добавил Гомбаччи.

Журналист только что вернулся из Сирии, где делал репортажи о борьбе с запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство" (ИГ). "Мы видели, насколько решающим стало участие России в сирийском конфликте и в борьбе с ИГ", - добавил эксперт.

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