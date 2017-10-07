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Сурков и Волкер провели в Белграде переговоры о перемирии на востоке Украины

Международная панорама
7 октября, 16:36 дата обновления: 7 октября, 16:37 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 7, октября. /ТАСС

Переговоры помощника президента РФ и спецпредставителя Госдепартамента состоялись в Белграде

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БЕЛГРАД, 7 октября. /ТАСС/. Помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер провели в Белграде переговоры по Украине. Об этом сообщил в субботу национальной телерадиокомпании Сербии глава МИД страны Ивица Дачич.

"Специальный советник российского президента Владислав Сурков и бывший посол США при НАТО Курт Волкер провели встречу в Белграде о перемирии на востоке Украины", - приводит телеканал слова министра.

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По мнению Дачича, встреча в Белграде - "показатель изменения и увеличения внешнеполитической позиции Сербии".

Встреча прошла в закрытом для прессы режиме. Место переговоров также сохранялось в тайне. По данным местных СМИ, встреча Суркова и Волкера прошел "в одном из известных белградских отелей".

Как заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переговоры помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера изначально не были не нацелены на результат, предполагалось, что это будет "сверка часов".

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Персоны
Дачич, Ивица Сурков, Владислав Юрьевич
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