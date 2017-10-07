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El Pais: акция в Мадриде в знак поддержки единства Испании собрала до 150 тыс. участников

Международная панорама
7 октября, 16:39 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 7, октября. /ТАСС

В Барселоне на манифестацию также вышли порядка тысячи человек

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МАДРИД, 7 октября. /ТАСС/. Тысячи человек вышли в субботу на одну из знаковых площадей испанской столицы - Пласа де Колон - в знак поддержки единства и конституции пиренейского королевства. Об этом сообщила газета El Pais.

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Как заявляют представители правительства, акция собрала 50 тыс. человек. По данным организаторов демонстрации, в митинге приняли участие 150 тыс. сторонников единства страны.

Собравшиеся скандировали: "Да здравствует Испания! Да здравствует король! Да здравствует Каталония!", "С путчистами не ведут диалог". Вся Пласа де Колон окрасилась в красно-желтые цвета национального флага: большинство пришедших принесли с собой этот государственный символ.

В разных частях Испании проходят и другие демонстрации с призывом к диалогу между Мадридом и Барселоной. Участники акций в белых футболках собрались у мэрий разных городов. В каталонской столице данная манифестация собрала тысячи человек.

В Мадриде манифестация прошла на известной площади Сибелес, которая находится напротив здания городских властей. Главный лозунг акций: "Парлем", что с каталонского можно перевести как: "Говорим".

1 октября в автономном сообществе прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты. В Барселоне же еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь законную и юридически обязывающую силу.

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