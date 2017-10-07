Турция не собирается прекращать переговоры о вступлении в ЕС

БЕРЛИН, 7 октября. /ТАСС/. Турция не поменяла позицию относительно процесса вступления в ЕС и не собираются прекращать переговоры. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в интервью немецкому журналу Der Spiegel, которое было опубликовано в субботу.

"Нет, наша позиция по этому вопросу остается неизменной на протяжении последних лет, - сказал он. - Решение по продолжению переговоров выносит ЕС, а мы просто идем своим путем. Мы реформируем Турцию вне зависимости от того, будет ли открыта новая глава в переговорном процессе".

Чавушоглу сказал, что его страна готова к улучшению отношений с Германией. "Я готов предпринять усилия со своей стороны", - сказал он. При этом в Турции остаются под арестом немецкие граждане, что является главной причиной ссоры между Берлином и Анкарой. Но повлиять на органы юстиции не получится, есть лишь возможность "попросить о помощи", сказал Чавушоглу.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль допускал, что Турции лучше самой выступить с инициативой по прекращению переговоров о вступлении в ЕС, потому что ее политика не соответствует принятым в Европе нормам.

Отношения Евросоюза и Турции в последние месяцы резко ухудшились. ЕС критиковал ситуацию с правами человека в этой стране после попытки госпереворота. Анкара резко реагировала на такую критику.