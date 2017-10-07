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Трамп удивился, увидев хорошую статью в WP о своих избирателях

Международная панорама
7 октября, 17:42 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, октября. /ТАСС

Газета в большинстве своих материалов критикует политику президента США и республиканцев

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Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/Ron Sachs/POOL

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил в субботу в своем Twitter, что его удивила статья газеты The Washington Post, в которой дается положительная оценка действий избирателей республиканца.

"Поверить не могу, что, наконец-то, вижу хорошую статью в The Washington Post. В ней говорится об энтузиазме избирателей Трампа в том, что касается вкладывания денег в кампанию. НКРП (Национальный комитет Республиканской партии) собирает куда больше денег, чем демократы, и большая часть этих денег - мои прекрасные малые доноры. Ради них я безустанно работаю!" - написал глава Белого дома.

Основатель компании Amazon и владелец газеты The Washington Post мультимиллиардер Джефф Безос придерживается либеральных взглядов и ранее неоднократно выступал с критикой действий нынешней американской администрации. В частности, еще в январе Безос заявлял о готовности поддержать иск, поданный в штате Вашингтон против указов Трампа по ограничению иммиграции. Одно из самых влиятельных в США изданий The Washington Post в большинстве своих материалов критикует политику Трампа и республиканцев.

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