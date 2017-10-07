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Более 70% жителей Рио-де-Жанейро хотят переехать в другой город из-за разгула преступности

Международная панорама
7 октября, 17:51 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 7, октября. /ТАСС

Более того, 67% жителей Рио-де-Жанейро заявили, что в последние недели слышали звуки выстрелов в своем районе

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 72% жителей бразильского Рио-де-Жанейро хотели бы переехать в другой город, так как недовольны высоким уровнем преступности. Об этом свидетельствуют распространенные в субботу данные опроса социологического центра Datafolha.

Согласно исследованию, только 27% респондентов не готовы сменить место жительства, несмотря на сложную ситуацию в сфере общественной безопасности. Еще 1% опрошенных не смог дать однозначного ответа на заданный вопрос.

Более того, 67% жителей Рио-де-Жанейро заявили, что в последние недели слышали звуки выстрелов в своем районе. Непосредственными свидетелями перестрелок стали 30% опрошенных. У 24% респондентов от действий преступников пострадал кто-то из родственников или друзей.

Авторы исследования также задали своим собеседникам вопрос о том, кого те больше боятся - преступников или представителей правоохранительных органов. Почти половина - 49% опрошенных - ответили, что их страх за свою жизнь связан с действиями бандитов, в то время как 23% заявили, что боятся полицейских. Еще 23% респондентов опасаются и тех, и других.

В опросе, который проводился 3-4 октября, приняли участие 812 человек, его погрешность составляет 4%.

Высокий уровень преступности считался одной из главных проблем, с которой пришлось столкнуться организаторам Олимпийских игр, прошедших в Рио-де-Жанейро в августе 2016 года. На время соревнований в мегаполисе были существенно усилены меры безопасности, для обеспечения порядка были привлечены военные. В начале февраля Институт общественной безопасности при правительстве штата Рио-де-Жанейро сообщил, что число умышленных убийств в регионе по итогам 2016 года выросло почти на 20% по сравнению с 2015 годом (5033 против 4200). Этот показатель является самым высоким с 2009 года, когда местные власти начали реализацию программы по размещению специальных подразделений полиции в фавелах - неблагополучных районах города, где большое влияние имеет наркомафия.

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