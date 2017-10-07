Более 70% жителей Рио-де-Жанейро хотят переехать в другой город из-за разгула преступности

Надаль сыграет с Кирьосом в финале теннисного турнира в ПекинеСпорт 7 октября, 18:33
Фернандес и Рауш дебютировали за сборную России по футболуСпорт 7 октября, 18:24
Конькобежец Кулижников выиграл забег на 500 м на предсезонном турнире в ИнцеллеСпорт 7 октября, 18:21
Сборная ЮАР обыграла команду Буркина-Фасо в матче отбора ЧМ-2018Спорт 7 октября, 18:04
Трамп удивился, увидев хорошую статью в WP о своих избирателяхМеждународная панорама 7 октября, 17:42
На Москву обрушился ливень с градомОбщество 7 октября, 17:36
Несколько человек пострадали из-за наезда автомобиля на людей перед музеем в ЛондонеПроисшествия 7 октября, 17:16
Столбова и Климов заняли третье место на турнире по фигурному катанию в ФинляндииСпорт 7 октября, 17:04
Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Сирии, подготовку саммитов СНГ и ЕврАзЭСПолитика 7 октября, 16:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 72% жителей бразильского Рио-де-Жанейро хотели бы переехать в другой город, так как недовольны высоким уровнем преступности. Об этом свидетельствуют распространенные в субботу данные опроса социологического центра Datafolha.
Согласно исследованию, только 27% респондентов не готовы сменить место жительства, несмотря на сложную ситуацию в сфере общественной безопасности. Еще 1% опрошенных не смог дать однозначного ответа на заданный вопрос.
Более того, 67% жителей Рио-де-Жанейро заявили, что в последние недели слышали звуки выстрелов в своем районе. Непосредственными свидетелями перестрелок стали 30% опрошенных. У 24% респондентов от действий преступников пострадал кто-то из родственников или друзей.
Авторы исследования также задали своим собеседникам вопрос о том, кого те больше боятся - преступников или представителей правоохранительных органов. Почти половина - 49% опрошенных - ответили, что их страх за свою жизнь связан с действиями бандитов, в то время как 23% заявили, что боятся полицейских. Еще 23% респондентов опасаются и тех, и других.
В опросе, который проводился 3-4 октября, приняли участие 812 человек, его погрешность составляет 4%.
Высокий уровень преступности считался одной из главных проблем, с которой пришлось столкнуться организаторам Олимпийских игр, прошедших в Рио-де-Жанейро в августе 2016 года. На время соревнований в мегаполисе были существенно усилены меры безопасности, для обеспечения порядка были привлечены военные. В начале февраля Институт общественной безопасности при правительстве штата Рио-де-Жанейро сообщил, что число умышленных убийств в регионе по итогам 2016 года выросло почти на 20% по сравнению с 2015 годом (5033 против 4200). Этот показатель является самым высоким с 2009 года, когда местные власти начали реализацию программы по размещению специальных подразделений полиции в фавелах - неблагополучных районах города, где большое влияние имеет наркомафия.