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Президент Узбекистана поздравил Владимира Путина с днем рождения

Международная панорама
7 октября, 19:09 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ 7, октября. /ТАСС

Шавкат Мирзиёев пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, благополучия и неизменных успехов

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ТАШКЕНТ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил президента России Владимира Путина с 65-летием, сообщила в субботу пресс-служба главы Узбекистана.

"Глава Узбекистана сердечно поздравил Президента Российской Федерации с днем рождения, особо подчеркнув роль и огромный личный вклад руководителя России в развитие и углубление стратегического партнерства и союзничества, расширение многопланового и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", - говорится в поздравления.

Глава Узбекистана пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, благополучия и неизменных успехов, а дружественному российскому народу мира и процветания.

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