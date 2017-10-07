Президент Узбекистана поздравил Владимира Путина с днем рождения

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ТАШКЕНТ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил президента России Владимира Путина с 65-летием, сообщила в субботу пресс-служба главы Узбекистана.
"Глава Узбекистана сердечно поздравил Президента Российской Федерации с днем рождения, особо подчеркнув роль и огромный личный вклад руководителя России в развитие и углубление стратегического партнерства и союзничества, расширение многопланового и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", - говорится в поздравления.
Глава Узбекистана пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, благополучия и неизменных успехов, а дружественному российскому народу мира и процветания.