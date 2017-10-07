Президент Узбекистана поздравил Владимира Путина с днем рождения

ТАШКЕНТ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил президента России Владимира Путина с 65-летием, сообщила в субботу пресс-служба главы Узбекистана.

"Глава Узбекистана сердечно поздравил Президента Российской Федерации с днем рождения, особо подчеркнув роль и огромный личный вклад руководителя России в развитие и углубление стратегического партнерства и союзничества, расширение многопланового и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", - говорится в поздравления.

Глава Узбекистана пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, благополучия и неизменных успехов, а дружественному российскому народу мира и процветания.