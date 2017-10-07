Президент США 17 октября проведет в Вашингтоне встречу с премьер-министром Греции

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 17 октября проведет в Вашингтоне встречу с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Как сообщили в субботу в пресс-службе Белого дома, политики обсудят ряд двухсторонних и региональных вопросов.

"Президент Трамп и премьер-министр Ципрас обсудят пути улучшения партнерства и продемонстрируют приверженность обеих стран отстаиванию демократических ценностей, которые важны для поддержания мира и процветания во всем мире. Президент и премьер также обсудят целый спектр двусторонних и региональных вопросов, включая взаимодействие в сфере обороны, инвестиции, энергетическую безопасность и прочные культурные связи, которые связывают греков и американцев", - говорится в заявлении.