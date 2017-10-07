Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент США 17 октября проведет в Вашингтоне встречу с премьер-министром Греции

Международная панорама
7 октября, 20:16 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, октября. /ТАСС

Дональд Трамп и Алексис Ципрас обсудят пути улучшения партнерства, в том числе в сфере обороны, а также инвестиции, энергетическую безопасность и культурные связи, сообщили в Белом доме

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 17 октября проведет в Вашингтоне встречу с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Как сообщили в субботу в пресс-службе Белого дома, политики обсудят ряд двухсторонних и региональных вопросов.

"Президент Трамп и премьер-министр Ципрас обсудят пути улучшения партнерства и продемонстрируют приверженность обеих стран отстаиванию демократических ценностей, которые важны для поддержания мира и процветания во всем мире. Президент и премьер также обсудят целый спектр двусторонних и региональных вопросов, включая взаимодействие в сфере обороны, инвестиции, энергетическую безопасность и прочные культурные связи, которые связывают греков и американцев", - говорится в заявлении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Ципрас, Алексис
Страны
США Греция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как мир поздравил Владимира Путина с юбилеем
2
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
3
Сафонов: причиной смерти спортивного директора "Зенита" Сарсании стал тромб
4
СМИ: Тиллерсон "страшно ненавидит" постпреда США при ООН
5
Биография президента России Владимира Путина
6
Захарова: депортация корреспондента НТВ с Украины напоминает "охоту на ведьм"
7
Зарубежные руководители поздравляют Путина с днем рождения
Темы дня
Новости партнеров
Реклама