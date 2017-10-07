СМИ: Тиллерсон "страшно ненавидит" постпреда США при ООН

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон "страшно ненавидит" нынешнего постоянного представителя страны при ООН Никки Хейли на фоне ее решительных действий во всемирной организации по вопросу противодействия КНДР. С таким утверждением выступил в пятницу журнал The New Yorker, ссылающийся на источники в американской администрации.

По его данным, Хейли в настоящее время фактически выполняет роль главного дипломата США, хотя формально определяет внешнюю политику Тиллерсон. В последнее время Хейли удалось добиться единогласной поддержки резолюции Совета Безопасности ООН, подразумевающей новые рестрикции в отношении Пхеньяна, несмотря на первоначальное нежелание некоторых членов СБ смущать этим шагом Пекин, пишет журнал. Вместе с тем постпреду удалось убедить членов Совбеза поступить именно таким образом, и в итоге это посеяло вражду между нею и Тиллерсоном.

"Никки удалось это сделать: она добивается успеха [в вопросе противостояния КНДР], - приводит издание слова одного из представителей администрации высокого ранга. - Рекс ее ненавидит. Он просто страшно ненавидит ее".

Ранее журнал Foreign Policy сообщал со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации, что Хейли якобы может возглавить Госдепартамент вместо Тиллерсона. Издание отмечало, что слухи об отставке госсекретаря появились еще в начале лета, многие американские СМИ писали об этом ранее. Вместе с тем сама Хейли, отвечая на пресс-брифинге на вопрос репортера, призналась, что не хочет работать руководителем внешнеполитического ведомства.