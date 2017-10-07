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Трамп заявил, что в вопросе реагирования на угрозу КНДР "сработает лишь одно"

Международная панорама
7 октября, 23:46 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, октября. /ТАСС

О чем идет речь президент США не уточнил

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ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о провале переговоров с КНДР в деле денуклеаризации Корейского полуострова и отметил, что "сработает лишь одно", не пояснив, что именно он имел в виду. Соответствующее мнение американский лидер выразил в субботу в своем Twitter.

"Президенты и их администрации на протяжении 25 лет ведут переговоры с Северной Кореей: были заключены соглашения, вкладывались огромные суммы денег, и это не сработало. Договоренности нарушались еще до того, как высыхали чернила, американских переговорщиков выставляли дураками. Извините, но сработает лишь одно", - написал он.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон 30 сентября сообщил, что американская сторона изучает возможность возобновления с КНДР переговоров, направленных на урегулирование кризиса. По его словам, у США "есть линии связи с Пхеньяном". На следующий день Трамп написал в Twitter, что Тиллерсон "зря тратит время, пытаясь вести переговоры с маленьким "человеком-ракетой". "Человеком-ракетой" глава администрации США называет в последнее время лидера КНДР Ким Чен Ына.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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