Трамп заявил, что в вопросе реагирования на угрозу КНДР "сработает лишь одно"

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о провале переговоров с КНДР в деле денуклеаризации Корейского полуострова и отметил, что "сработает лишь одно", не пояснив, что именно он имел в виду. Соответствующее мнение американский лидер выразил в субботу в своем Twitter.

"Президенты и их администрации на протяжении 25 лет ведут переговоры с Северной Кореей: были заключены соглашения, вкладывались огромные суммы денег, и это не сработало. Договоренности нарушались еще до того, как высыхали чернила, американских переговорщиков выставляли дураками. Извините, но сработает лишь одно", - написал он.

Presidents and their administrations have been talking to North Korea for 25 years, agreements made and massive amounts of money paid...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2017 г.

...hasn't worked, agreements violated before the ink was dry, makings fools of U.S. negotiators. Sorry, but only one thing will work! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2017 г.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон 30 сентября сообщил, что американская сторона изучает возможность возобновления с КНДР переговоров, направленных на урегулирование кризиса. По его словам, у США "есть линии связи с Пхеньяном". На следующий день Трамп написал в Twitter, что Тиллерсон "зря тратит время, пытаясь вести переговоры с маленьким "человеком-ракетой". "Человеком-ракетой" глава администрации США называет в последнее время лидера КНДР Ким Чен Ына.