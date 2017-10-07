МИД Турции: Анкара стремится к предотвращению столкновений в сирийской провинции Идлиб

АНКАРА, 7 октября. /ТАСС/. Турция хочет добиться полного предотвращения любых столкновений в сирийской провинции Идлиб. Об этом, как сообщил телеканал NTV, заявил в субботу турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

"Нашей целью является полное предотвращение вооруженных столкновений. Мы также хотим содействовать политическому процессу. Сотрудники разведслужбы и военные оценят обстановку в этой зоне", - отметил он.

Ранее в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что турецкие военнослужащие еще не вошли в Идлиб, где его страна сотрудничает с Россией в целях установления безопасности в этой зоне деэскалации. По его словам, "сейчас там действуют бойцы (оппозиционной - прим. ТАСС) "Сирийской свободной армии". Кроме того, глава государства проинформировал, что Россия оказывает поддержку с воздуха в ходе операции в Идлибе, а ВС Турции - со своей территории.

21 сентября Эрдоган заявил, что его страна в рамках зоны деэскалации в Сирии будет обеспечивать безопасность в провинции Идлиб, а Россия - возле нее.

С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации. Соответствующей договоренности достигли в Астане представители России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.