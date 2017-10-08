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Экс-посол ЕС в РФ призвал сотрудничать с Россией в сферах, в которых интересы совпадают

Международная панорама
8 октября, 0:44 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 8, октября. /ТАСС

Бывший глава представительства ЕС в РФ Вигаудас Ушацкас, в частности, напомнил, что России принадлежала центральная роль на переговорах по ядерной программе Ирана

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ХЕЛЬСИНКИ, 8 октября. /ТАСС/. Евросоюзу следует взаимодействовать с Россией и добиваться конкретных результатов в решении тех проблем, взгляды на которые у них совпадают. Такое мнение выразил бывший глава представительства ЕС в РФ Вигаудас Ушацкас в статье, опубликованной в субботу в газете Helsinki Sanomat.

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"С Россией нам нужно конструктивно взаимодействовать и стремиться к достижению конкретных результатов в тех сферах, где у нас есть общие интересы, - подчеркнул он. - России принадлежала центральная роль на переговорах по ядерной программе Ирана, и соглашение, достигнутое по их итогам, очень важно защищать. Также только что одобренные ООН исключительно жесткие санкции в отношении Северной Кореи показывают, как западные страны, Россия и Китай могут совместно работать в интересах предотвращения незаконных и безответственных действий Пхеньяна".

Ушацкас вместе с тем указал, что "сохранять диалог с Россией нужно, не поступаясь при этом ценностями ЕС". "Строительство газопровода "Северный поток - 2" не соответствует целям энергетического союза ЕС, которые предусматривают диверсификацию поставок. Если Еврокомиссия не поддерживает этот проект, то почему это делают некоторые страны - члены ЕС?" - полагает он.

Кроме того, отметил дипломат, "сохраняется неопределенность вокруг геополитического положения Украины". "Законные европейские амбиции украинцев погружают страну в еще большее состояние нестабильности. Это может плохо отразиться на отношениях ЕС и России", - считает Ушацкас. По его словам, "в среднесрочной перспективе Евросоюзу следует подготовиться к тому, что Украина может подать заявку на вступление в него".

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