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Трамп хотел бы, чтобы Тиллерсон действовал более жестко

Международная панорама
8 октября, 1:37 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, октября. /ТАСС

Президент США при этом заметил, что между ним и главой Госдепартамента на данный момент сложились очень хорошие взаимоотношения

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Президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Рекс Тиллерсон

© EPA-EFE/CHRIS KLEPONIS/POOL

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы американский госсекретарь Рекс Тиллерсон действовал более жестко, однако в очередной раз заверил, что между ними на данный момент сложились "очень хорошие взаимоотношения".

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Таким образом американский лидер прокомментировал в субботу по просьбе журналистов утверждения ряда СМИ о размолвках с руководителем внешнеполитического ведомства. Высказывания главы государства распространил президентский пресс-пул.

По словам Трампа, между ним и Тиллерсоном существуют некоторые разногласия. "Иногда я бы хотел, чтобы он был более жестким", - сказал президент. Материал с утверждениями о том, что госсекретарь намеревался уйти в отставку, хозяин Белого дома вновь назвал фальшивкой.

В среду телеканал NBC сообщил, что около трех месяцев назад руководитель внешнеполитического ведомства США якобы назвал президента "болваном" и пригрозил уходом в отставку из-за несогласия с ним по некоторым внутриполитическим вопросам. Однако позднее Тиллерсон опроверг эту информацию. Трамп со своей стороны призвал телеканал извиниться за публикацию лживых новостей. Телеканал отказался это сделать, заявив, что его сообщение является правдивым.

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