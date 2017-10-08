Трамп: глава аппарата Белого дома проведет на своем посту "все оставшиеся семь лет"

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли прекрасно выполняет обязанности и будет занимать свой нынешний пост "на протяжении всех оставшихся семи лет". Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в субботу журналистам, таким образом выразив уверенность в собственной победе на следующих президентских выборах. Беседу с репортерами показал ряд местных телеканалов.

"Джон Келли - один из лучших людей, с которыми я когда-либо работал. Он делает просто невероятную работу. И как он заявлял мне на протяжении последних двух месяцев, он любит ее [свою нынешнюю работу] больше чем все, что он делал ранее", - сказал глава государства. "На мой взгляд, он будет здесь на протяжении всех оставшихся семи лет", - заверил Трамп.

Келли был назначен новым начальником аппарата сотрудников Белого дома 28 июля, после чего ряд влиятельных чиновников, в том числе наиболее приближенный советник Трампа - главный политстратег американской администрации Стив Бэннон был отправлен в отставку. Считается, что Келли призван "навести порядок" в Белом доме, в частности, решить проблему утечек конфиденциальной информации в прессу.