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AP раскрыло содержание обнаруженной в номере стрелка из Лас-Вегаса записки

Международная панорама
8 октября, 4:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, октября. /ТАСС

По данным источников агентства, записка содержала информацию, которая облегчала Стивену Пэддоку стрельбу

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Сотрудники ФБР на месте стрельбы в Лас-Вегасе

Сотрудники ФБР на месте стрельбы в Лас-Вегасе

© AP Photo/John Locher

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Записка, найденная в гостиничном номере Стивена Пэддока, устроившего стрельбу в американском Лас-Вегасе (штат Невада) по посетителям концерта, содержала расчеты, которые помогли ему совершать более точные выстрелы.

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Об этом сообщило в субботу агентство AP со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, записка, найденная на прикроватной тумбочке, включала такие сведения, как расстояние от окна отеля, из которого Пэддок вел огонь, до концертной площадки, а также другую информацию, облегчившую ему стрельбу.

Ранее некоторые СМИ предположили, что речь могла идти о предсмертной записке, однако шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо категорически отверг такую версию. При этом содержание данной бумаги оставалось неизвестным.

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