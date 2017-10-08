AP раскрыло содержание обнаруженной в номере стрелка из Лас-Вегаса записки

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НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Записка, найденная в гостиничном номере Стивена Пэддока, устроившего стрельбу в американском Лас-Вегасе (штат Невада) по посетителям концерта, содержала расчеты, которые помогли ему совершать более точные выстрелы.
Об этом сообщило в субботу агентство AP со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По их данным, записка, найденная на прикроватной тумбочке, включала такие сведения, как расстояние от окна отеля, из которого Пэддок вел огонь, до концертной площадки, а также другую информацию, облегчившую ему стрельбу.
Ранее некоторые СМИ предположили, что речь могла идти о предсмертной записке, однако шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо категорически отверг такую версию. При этом содержание данной бумаги оставалось неизвестным.