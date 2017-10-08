Трамп пообещал, что скоро все поймут, о каком варианте ответа в адрес КНДР он говорил

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ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пообещал журналистам, что они скоро поймут смысл его высказываний о единственно возможной реакции на угрозу со стороны КНДР.
Такой ответ глава администрации дал в субботу репортерам, попытавшимся выяснить, что он имел в виду под ранее опубликованным в Twitter сообщением.
"Что ж, вы поймете это довольно скоро", - приводит слова президента Белый дом.
Ранее Трамп в очередной раз заявил о провале переговоров с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова и отметил, что "сработает лишь одно", не пояснив, о чем идет речь.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 30 сентября сообщил, что американская сторона изучает возможность возобновления с КНДР консультаций, направленных на урегулирование кризиса. По его словам, у Вашингтона "есть линии связи с Пхеньяном". На следующий день американский лидер написал на своей странице в Twitter, что Тиллерсон "зря тратит время, пытаясь вести переговоры с маленьким "человеком-ракетой". Этот эпитет глава администрации США применяет в отношении лидера КНДР Ким Чен Ына.