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Трамп пообещал, что скоро все поймут, о каком варианте ответа в адрес КНДР он говорил

Международная панорама
8 октября, 4:56 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, октября. /ТАСС

Президент США ранее заявил, что в отношении Пхеньяна "сработает лишь одно", но не пояснил, о чем идет речь

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ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пообещал журналистам, что они скоро поймут смысл его высказываний о единственно возможной реакции на угрозу со стороны КНДР.

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Такой ответ глава администрации дал в субботу репортерам, попытавшимся выяснить, что он имел в виду под ранее опубликованным в Twitter сообщением.

"Что ж, вы поймете это довольно скоро", - приводит слова президента Белый дом.

Ранее Трамп в очередной раз заявил о провале переговоров с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова и отметил, что "сработает лишь одно", не пояснив, о чем идет речь.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 30 сентября сообщил, что американская сторона изучает возможность возобновления с КНДР консультаций, направленных на урегулирование кризиса. По его словам, у Вашингтона "есть линии связи с Пхеньяном". На следующий день американский лидер написал на своей странице в Twitter, что Тиллерсон "зря тратит время, пытаясь вести переговоры с маленьким "человеком-ракетой". Этот эпитет глава администрации США применяет в отношении лидера КНДР Ким Чен Ына.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
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