ABC: стрелок из Лас-Вегаса мог страдать психическим заболеванием

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НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Следствие считает, что американец Стивен Пэддок, устроивший стрельбу в Лас-Вегасе (штат Невада), мог страдать недиагностированным тяжелым психическим заболеванием. Об этом сообщила в субботу телекомпания ABC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По их данным, следователи, которые провели в последние дни беседы с сотнями лиц, имеющих к личности Пэддока и к происшествию какое-либо отношение, все более склоняются к версии, что мужчина страдал психическим расстройством, о котором не знали даже его близкие.
Источники телеканала отмечают, что Пэддок, несмотря на финансовое благополучие, испытывал трудности в общении с людьми. Знавшие Пэддока описывают его как скрытного, тяжело идущего на контакт человека, который крайне нелегко устанавливал длительные отношения. Он был любителем азартных игр и мог часами сидеть за автоматами в казино, не обращая внимания на окружающих. Как рассказали ABC в правоохранительных органах, Пэддок демонстрировал качества социофоба, которые в целом типичны для многих людей, устраивавших в прошлом массовые расстрелы.