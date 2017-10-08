Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ABC: стрелок из Лас-Вегаса мог страдать психическим заболеванием

Международная панорама
8 октября, 5:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, октября. /ТАСС

По данным источников в правоохранительных органах, Стивен Пэддок, несмотря на финансовое благополучие, испытывал трудности в общении с людьми и демонстрировал качества социофоба

Поделиться
Материал из 1 страницы
Эрик Пэддок и Стивен Пэддок

Эрик Пэддок и Стивен Пэддок

© AP Photo/John Raoux

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Следствие считает, что американец Стивен Пэддок, устроивший стрельбу в Лас-Вегасе (штат Невада), мог страдать недиагностированным тяжелым психическим заболеванием. Об этом сообщила в субботу телекомпания ABC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Смотрите также

Что известно о массовом убийстве в Лас-Вегасе

По их данным, следователи, которые провели в последние дни беседы с сотнями лиц, имеющих к личности Пэддока и к происшествию какое-либо отношение, все более склоняются к версии, что мужчина страдал психическим расстройством, о котором не знали даже его близкие.

Источники телеканала отмечают, что Пэддок, несмотря на финансовое благополучие, испытывал трудности в общении с людьми. Знавшие Пэддока описывают его как скрытного, тяжело идущего на контакт человека, который крайне нелегко устанавливал длительные отношения. Он был любителем азартных игр и мог часами сидеть за автоматами в казино, не обращая внимания на окружающих. Как рассказали ABC в правоохранительных органах, Пэддок демонстрировал качества социофоба, которые в целом типичны для многих людей, устраивавших в прошлом массовые расстрелы.

Смотрите также

AP раскрыло содержание обнаруженной в номере стрелка из Лас-Вегаса записки

CNN: Стивен Пэддок до стрельбы в Лас-Вегасе посещал европейские и ближневосточные страны

AP: стрелок из Лас-Вегаса мог планировать другие нападения, включая подрыв автомобиля

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Стрельба у казино в Лас-Вегасе
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
2
AP раскрыло содержание обнаруженной в номере стрелка из Лас-Вегаса записки
3
Как мир поздравил Владимира Путина с юбилеем
4
Трамп пообещал, что скоро все поймут, о каком варианте ответа в адрес КНДР он говорил
5
Александр Овечкин забросил четыре шайбы "Монреалю" после хет-трика в стартовом матче НХЛ
6
Жертвами нападения на королевский дворец в Саудовской Аравии стали двое охранников
7
Тренер: судьи сработали безобразно, отняв заслуженную золотую медаль у гимнастки Ереминой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама