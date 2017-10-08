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МИД Саудовской Аравии: политика США не повлияет на планы королевства сотрудничать с РФ

Международная панорама
8 октября, 8:12 UTC+3 МОСКВА 8, октября. /ТАСС

Адель аль-Джубейр выразил надежду, что хорошие отношения королевства с Россией и Китаем пойдут на благо всему ближневосточному региону

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МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Политика США в отношении России не повлияет на планы Эр-Рияда по сотрудничеству с Москвой, в том числе в вопросах инвестиций. Об этом заявил ТАСС министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

"Наша задача - развивать отношения с Россией по всему спектру направлений", - подчеркнул он. "Санкции между Россией и Западом касаются России и Запада", - сказал глава МИД, отвечая на вопрос, как соотносятся планы инвестиционного сотрудничества Эр-Рияда и Москвы с традиционным партнерством Саудовской Аравии и Соединенных Штатов, которые с помощью санкций пытались отсечь Россию от источников финансов.

Он вновь озвучил надежду Эр-Рияда на то, что вопрос с санкциями когда-нибудь будет решен. "Наши отношения с США находятся на уровне стратегического партнерства, но мы также хотим улучшения отношений с Россией, потому что хорошие отношения как с Россией, так и с США, и с Китаем пойдут на благо нашей стране, ближневосточному региону и всему миру", - отметил аль-Джубейр.

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Персоны
Джубейр, Адель, аль-
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США Китай Россия Саудовская Аравия
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