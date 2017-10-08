Вице-президент Болгарии считает нецелесообразным продление антироссийских санкций

СОФИЯ, 8 октября. /ТАСС/. Вице-президент Болгарии Илияна Йотова считает, что антироссийские санкции на практике не работают и их продление нецелесообразно. Свою точку зрения Йотова высказала в воскресенье в интервью Болгарскому национальному телевидению.

"Давайте посмотрим на санкции объективно: они, грубо говоря, должны были наказать Россию, но реально наказанными остались лишь малые и средние предприниматели каждой из сторон. Часть крупных компаний нашли лазейки в законах, создали совместные фирмы, зарегистрировали их в другом месте и продолжают работать на российском рынке. На практике значительная часть санкций не работает, и в настоящее время они имеют политическое значение", - указала вице-президент.

Продолжая тему, Йотова подчеркнула, что требование обязательного выполнения минских соглашений как условия отмены санкций не справедливо, так как эти договоренности нарушает, по ее мнению, каждая из сторон конфликта. "Надо прямо указать, что минские соглашения не соблюдает не только Россия, но и Украина, а значит, это условие по меньшей мере дискуссионно", - считает она.

"Хорошо бы понять, кто сегодня стоит за продолжение санкций", - отметила вице-президент. Она подчеркнула, что в разных странах Европы многие политики говорят об отмене санкций.