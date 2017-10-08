Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Ким Чен Ын пообещал продолжить развитие ядерной программы

Международная панорама
8 октября, 11:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, октября. /ТАСС

Глава КНДР также заявил, что республика и впредь будет придерживаться политики параллельного развития

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. КНДР продолжит параллельное развитие экономики и ракетно-ядерной программы. Об этом в воскресенье сообщило агентство ЦТАК.

Смотрите также
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14"

Ракетная программа КНДР. Досье

Отмечается, что соответствующее заявление было сделано лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе состоявшегося пленарного заседания Центрального Комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК). Подчеркивается, что пленарное заседание ЦК ТПК состоялось впервые с мая прошлого года.

По данным ЦТАК, лидер КНДР также подверг жесткой критике США, "которые пытаются задушить независимость и свободу на существование и развитие" республики, "клепая санкции одни за другими при поддержке своих вассалов". По словам Ким Чен Ына, текущее положение дел демонстрирует, что "политика параллельного развития оказалась совершенно верной, и республика продолжит двигаться по этой дороге и дальше".

Ситуация в регионе остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ким Чен Ын
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР Япония
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
2
Как мир поздравил Владимира Путина с юбилеем
3
Путин: рекордный за всю историю урожай зерна ожидается в РФ в этом году
4
AP раскрыло содержание обнаруженной в номере стрелка из Лас-Вегаса записки
5
Саудовская Аравия намерена пресекать попытки финансирования терроризма
6
В Петербурге СК возбудил дело по факту смерти пациентки скорой
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама