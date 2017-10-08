СМИ: Ким Чен Ын пообещал продолжить развитие ядерной программы

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. КНДР продолжит параллельное развитие экономики и ракетно-ядерной программы. Об этом в воскресенье сообщило агентство ЦТАК.

Отмечается, что соответствующее заявление было сделано лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе состоявшегося пленарного заседания Центрального Комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК). Подчеркивается, что пленарное заседание ЦК ТПК состоялось впервые с мая прошлого года.

По данным ЦТАК, лидер КНДР также подверг жесткой критике США, "которые пытаются задушить независимость и свободу на существование и развитие" республики, "клепая санкции одни за другими при поддержке своих вассалов". По словам Ким Чен Ына, текущее положение дел демонстрирует, что "политика параллельного развития оказалась совершенно верной, и республика продолжит двигаться по этой дороге и дальше".

Ситуация в регионе остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты.