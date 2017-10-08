Генпрокуратура Украины сообщила об аресте имущества экс-секретаря Совбеза страны

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Имущество и банковские счета экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрея Клюева и его брата Сергея арестованы в рамках расследования возбужденных против них уголовных дел. Это следует из ответа ведомства, который в воскресенье опубликовало украинское агентство УНН.

"Для обеспечения мер уголовного судопроизводства на имущество, в том числе банковские счета подозреваемых (Андрея и Сергея Клюевых), как на территории Украины, так и за рубежом наложен арест", - говорится в сообщении. При этом информацию о странах, где были совершены процессуальные действия, в Генпрокуратуре не уточнили.

В отношении братьев Клюевых идет досудебное расследование. "В связи с отсутствием данных о местонахождении подозреваемых, они объявлены в розыск", - подчеркнули в ведомстве.

Андрея Клюева обвиняют в злоупотреблении полномочиями секретаря СНБО, в частности, в исполнении указания бывшего президента Виктора Януковича о разгоне участников протеста в Киеве 22-29 ноября 2013 года. Политик был объявлен в розыск 28 февраля 2014 года. В мае 2015 года власти Украины пытались объявить его в международный розыск по линии Интерпола, но получили отказ с указанием на "политический характер дела".