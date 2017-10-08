Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генпрокуратура Украины сообщила об аресте имущества экс-секретаря Совбеза страны

Международная панорама
8 октября, 11:33 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, октября. /ТАСС

В ведомстве также сообщили об аресте украинских и зарубежных банковских счетов Андрея Клюева и его брата Сергея

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Имущество и банковские счета экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрея Клюева и его брата Сергея арестованы в рамках расследования возбужденных против них уголовных дел. Это следует из ответа ведомства, который в воскресенье опубликовало украинское агентство УНН.

Смотрите также

Генпрокурор Украины не видит перспективы уголовных дел чиновников времен Януковича

Суд не разрешил Генпрокуратуре заочно расследовать дело экс-секретаря Совбеза Украины

Экс-глава администрации Януковича: "майдан" организовали Турчинов, Парубий и Пашинский

"Для обеспечения мер уголовного судопроизводства на имущество, в том числе банковские счета подозреваемых (Андрея и Сергея Клюевых), как на территории Украины, так и за рубежом наложен арест", - говорится в сообщении. При этом информацию о странах, где были совершены процессуальные действия, в Генпрокуратуре не уточнили.

В отношении братьев Клюевых идет досудебное расследование. "В связи с отсутствием данных о местонахождении подозреваемых, они объявлены в розыск", - подчеркнули в ведомстве.

Андрея Клюева обвиняют в злоупотреблении полномочиями секретаря СНБО, в частности, в исполнении указания бывшего президента Виктора Януковича о разгоне участников протеста в Киеве 22-29 ноября 2013 года. Политик был объявлен в розыск 28 февраля 2014 года. В мае 2015 года власти Украины пытались объявить его в международный розыск по линии Интерпола, но получили отказ с указанием на "политический характер дела".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Персоны
Янукович, Виктор Федорович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: сирийская армия окружила боевиков ИГ в Эль-Маядине
2
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
3
AP раскрыло содержание обнаруженной в номере стрелка из Лас-Вегаса записки
4
Как мир поздравил Владимира Путина с юбилеем
5
Саудовская Аравия намерена пресекать попытки финансирования терроризма
6
Биография президента России Владимира Путина
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама