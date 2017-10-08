Главы МИД стран - членов ГУАМ обсуждают в Тбилиси перспективы развития организации

ТБИЛИСИ, 8 октября. /ТАСС/. Специальное заседание Совета министров иностранных дел стран - членов организации ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия) началось в воскресенье в Тбилиси. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Грузии. В работе заседания, помимо глав МИД четырех стран, принимает участие делегация руководства ГУАМ во главе с генеральным секретарем организации Алтаем Эфендиевым.

Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в разговоре с журналистами подчеркнул, что "ГУАМ был создан дружественными государствами, у которых общие интересы и видение большей стабильности и развития". "Эта организация за 20 лет сумела создать и развить форматы сотрудничества и утвердить свое место на международной арене", - отметил он. "ГУАМ за период своего функционирования сумел развить торгово-экономическое сотрудничество, транспортные связи, наладить сотрудничество между соответствующими ведомствами", - считает глава грузинского МИД.

В свою очередь генсек ГУАМ Алтай Эфендиев рассказал, что на заседании в Тбилиси будут "подведены итоги деятельности ГУАМ за 20 лет, намечены перспективы развития организации, обсуждены вопросы стратегии деятельности на следующие 20 лет". По его словам, "особое внимание будет уделено вопросам расширения сотрудничества в сферах экономики, торговли и политики".

По данным МИД Грузии, по итогам однодневного заседания министры иностранных дел четырех стран подпишут коммюнике. В воскресенье члены Совета министров иностранных дел ГУАМ проведут встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Георгием Квирикашвили.

ГУАМ

О создании региональной организации ГУАМ было объявлено в сентябре 1997 года во французском городе Страсбурге в ходе саммита глав государств Евросоюза. Встретившиеся там президенты четырех вышеназванных стран выразили общность стратегических интересов. С 1999 по 2005 год в нее также входил Узбекистан, в тот период объединение называлось ГУУАМ. В текущем году Грузия является председателем организации, последняя встреча в рамках ГУАМ состоялась полгода назад в Киеве.

Несколько дней назад во время пресс-конференции в Баку глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров назвал данную организацию "интересной". Он считает важным, что в рамках ее деятельности широко обсуждаются транспортные вопросы. Кроме того, по его словам, входящие в ГУАМ четыре страны "имеют территориальные проблемы, выступают с единых позиций на международном уровне".