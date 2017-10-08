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Опрос: большинство британцев видят премьером своей страны лидера лейбористов Корбина

Международная панорама
8 октября, 12:24 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 8, октября. /ТАСС

Около 37% жителей королевства готовы отдать свой голос за консерваторов

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ЛОНДОН, 8 октября. /ТАСС/. Большинство британцев проголосуют в случае проведения досрочных парламентских выборов за оппозиционную в Соединенном Королевстве Лейбористскую партию во главе с ее лидером Джереми Корбином. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы BMG Research, которые в воскресенье опубликовала газета The independent.

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Так, лейбористы лидируют в рейтинге популярности и опережают правящую Консервативную партию на 5 процентных пунктов. Если за оппозиционную силу готовы отдать свои голоса 42% респондентов, то за консерваторов - 37%.

Главу лейбористов Корбина все больше британцев рассматривают в качестве потенциального премьер-министра, способного заменить Терезу Мэй. В сравнении с предыдущим опросом уровень его поддержки возрос на четыре процентных пункта и достиг 32%, в то время как рейтинг Мэй упал на два пункта и составил 30%.

Мэй столкнулась с острой критикой внутри своей партии после того, как консерваторы потеряли правящее большинство в парламенте по итогам инициированных ею досрочных парламентских выборов, прошедших 8 июня. Изначально целью британского премьера было намерение укрепить позиции тори в Палате общин перед началом переговоров с Брюсселем об условиях Brexit. Однако слабо проведенная агитационная кампания в преддверии выборов и усиление позиций лейбористов помешали ей достичь своей цели.

Разговоры об отставке Мэй вспыхнули с новой силой после ее речи, произнесенной в среду перед закрытием ежегодного съезда Консервативной партии в Манчестере. Выступление британского премьера сопровождалось большим количеством накладок: сначала пробравшийся в зал британский комик вручил ей бланк заявления на увольнение, после этого ее одолели приступы кашля, временами она теряла голос, затем от лозунга партии на стене за спиной Мэй отвалилась буква.

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Персоны
Мэй, Тереза Корбин, Джереми
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