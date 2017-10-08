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Вопрос референдума о независимости Шотландии отложен до определения условий Brexit

Международная панорама
8 октября, 13:12 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 8, октября. /ТАСС

Глава Шотландской национальной партии в очередной раз выступила против планов Лондона выйти из единого европейского рынка

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ЛОНДОН, 8 октября. /ТАСС/. Вопрос проведения второго референдума о независимости Шотландии отложен до тех пор, пока не станут известны условия выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом в воскресенье в эфире вещательной корпорации Би-би-си заявила первый министр Шотландии и глава Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен.

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"Я не буду делать каких-либо дальнейших суждений относительно сроков, пока условия Brexit не станут более очевидными, пока мы не увидим, что это все будет означать для Шотландии. Мы снова обдумаем время [проведения референдума], когда у нас будет больше ясности", - сказала она.

Глава ШНП в очередной раз выступила против планов Лондона выйти из единого европейского рынка в ходе реализации Brexit. "Выход из единого рынка будет актом грандиозной глупости для Великобритании", - отметила шотландский политик.

В марте этого года Стерджен заявила о необходимости провести референдум о независимости региона в период между осенью 2018 и весной 2019 года, то есть перед выходом Великобритании из Евросоюза. Позже она смогла заручиться поддержкой парламента Шотландии по этому вопросу. Однако серьезные коррективы в планы главы ШНП внесли результаты состоявшихся 8 июня в Великобритании досрочных всеобщих парламентских выборов. На них ШНП, хотя и осталась самой популярной партией региона, потеряла 21 из 56 депутатских мандатов в Палате общин. Этот результат аналитики напрямую увязали с активной агитацией Стерджен за повторный референдум о независимости Шотландии от Великобритании.

Первый референдум о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. Победу на нем в соотношении 55% против 45% одержали сторонники союза Эдинбурга с Лондоном.

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