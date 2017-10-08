Итоги первого госвизита короля Саудовской Аравии в Россию

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Первый государственный визит в Россию короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда открыл новую страницу в истории отношений Москвы и Эр-Рияда и вывел их на качественно иной уровень. Такая оценка и с саудовской, и с российской стороны неоднократно звучала в ходе переговоров и встреч, которыми была насыщена программа пребывания монарха в РФ с 5 по 8 октября.

Центральным событием этой программы стали переговоры в Кремле президента РФ Владимира Путина и короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Саудовский монарх также провел переговоры с главой российского правительства Дмитрием Медведевым, встретился с российскими муфтиями, посетил МГИМО, где ему был вручен диплом почетного доктора университета. В рамках визита подписано более полутора десятка соглашений о сотрудничестве в самых различных сферах - от космических исследований и энергетики до телекоммуникаций и культуры.

Саудовский лидер уже посещал Россию в 2006 году, но тогда он еще не возглавлял королевство.

С общих позиций

Главной темой переговоров российского и саудовского лидеров в Кремле стало урегулирование сирийского кризиса. По мнению и самих участников переговоров, и экспертов, встреча помогла сблизить позиции Москвы и Эр-Рияда и подтвердила их стремление к тому, чтобы кризис был решен мирными средствами, путем политического диалога с участием всех заинтересованных сторон.

Комментируя итоги переговоров, проходивших за закрытыми дверями, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что саудовский король "позитивно оценил усилия, которые предпринимаются по сирийскому урегулированию в рамках астанинского формата".

Со своей стороны глава саудовского МИД Адель аль-Джубейр подчеркнул, что в действиях Москвы и Эр-Рияда "нет никаких противоречий", поскольку формирование объединенной сирийской оппозиции соответствует общему подходу мирового сообщества. "В действительности Россия оказывает значительную поддержку нашим усилиям по объединению оппозиции, как и американцы, и представители европейских стран. Так что я думаю, это будет позитивным шагом на пути продвижения политического процесса", - сказал министр.

Переговоры в Кремле подтвердили также близость или совпадение позиций Москвы и Эр-Рияда по вопросам урегулирования других конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке. На это, подводя итоги визита, прямо указал аль-Джубейр: "В Ираке мы выступаем за единство страны и поддерживаем иракское правительство в борьбе с ИГ (запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство" - прим. ТАСС). В Йемене мы хотим политического решения на основе инициативы Совета сотрудничества арабских государств [Персидского] залива, итогов йеменского национального диалога и резолюции СБ ООН 2216, в Ливии поддерживаем усилия представителя ООН по сближению всех сторон".

По словам глав дипломатических ведомств двух стран, переговоры лидеров России и Саудовской Аравии подтвердили их стремление наращивать сотрудничество в области безопасности и противодействия терроризму и экстремизму.

По словам главы МИД РФ, в результате визита саудовского монарха в Россию отношения двух стран могут быть выведены "на новый качественный уровень". С этой оценкой согласился и глава саудовского МИД, который отметил, что отношения двух стран "достигли исторического момента, приобрели институциональный характер". "Дальнейшее укрепление российско-саудовских отношений скажется позитивно на укреплении безопасности в ближневосточном регионе и в мире", - подчеркнул аль-Джубейр.

Экономические связи

Помимо международных вопросов, самое пристальное внимание участники переговоров уделили задачам развития экономического сотрудничества между двумя странами.

Саудовский монарх выразил убежденность в том, что "имеются большие возможности для расширения и диверсификации экономического сотрудничества Саудовской Аравии и России, для создания торгово-экономической инвестиционной базы". По его словам, Москва и Эр-Рияд могли бы расширить использование относительных преимуществ экономик двух стран, что позволило бы интенсифицировать торговый обмен по различным направлениям в соответствии с программой развития королевства до 2030 года.

Он также подтвердил стремление королевства продолжать позитивное сотрудничество между странами "для достижения стабильности на мировых нефтяных рынках, что способствует росту мировой экономики".

Зримым воплощением желания двух стран наращивать экономические связи в самых различных областях стал внушительный пакет документов, которые были подписаны в рамках визита.

Соглашения

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашения на общую сумму $2,1 млрд, сообщил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев. РФПИ создаст с партнерами из саудовского суверенного фонда Public Investment Fund (PIF) фонд для инвестиций в проекты в энергетике объемом $1 млрд, а также фонд для инвестиций в технологические проекты объемом $1 млрд.

Кроме этого, PIF инвестирует $100 млн в инфраструктурные проекты в России на основе государственно-частного партнерства, включая проект строительства дублера Кутузовского проспекта в Москве и линий легкого метро в Санкт-Петербурге.

Помимо соглашений с РФПИ, были подписаны меморандум о покупке и локализации продукции военно-промышленного комплекса, в частности об условиях организации в Саудовской Аравии лицензионного производства автоматов Калашникова АК-103 и патронов различного назначения. Росатом и министерство энергетики Саудовской Аравии подписали программу сотрудничества в области атомной энергии в мирных целях. По словам главы Росатома Алексея Лихачева, страна начала поиск вендоров на строительство крупноблочной АЭС в Саудовской Аравии и Росатом уже официально выразил свою заинтересованность в проекте, направив соответствующий документ.

"Газпром нефть" и Saudi Aramco в свою очередь договорились о расширении двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере, которое предполагает взаимодействие компаний по таким направлениям, как развитие технологий бурения и ремонта скважин, совершенствование насосных систем, разработка неметаллических труб большого размера.

Стороны также выразили заинтересованность в возможном продлении сделки ОПЕК+, которая уже позволила бюджетам России и Саудовской Аравии дополнительно привлечь около $40 млрд, сообщил глава РФПИ.

В ходе переговоров с саудовским монархом глава правительства РФ заявил о готовности российских властей сделать все необходимое для скорейшей реализации подписанных соглашений. "Как председатель правительства хотел бы сказать, что я сегодня же дам все необходимые поручения министрам для того, чтобы все договоренности, которые были вами достигнуты, были реализованы как можно быстрее", - заверил Медведев.

Предстоят новые контакты

Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд пригласил главу российского государства посетить Саудовскую Аравию. "Спасибо за приглашение, я помню свою предыдущую поездку в Вашу страну и обязательно воспользуюсь Вашим приглашением посетить Саудовскую Аравию еще раз", - ответил Путин.

Точной даты визита Путина в Саудовскую Аравию пока нет, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. "Приглашение передано, приглашение принято. Все остальное будет согласовываться с учетом многих факторов", - сказал он.

Зато уже известны даты контактов на других уровнях. На конец октября запланировано первое заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, решение о создании которой было принято в ходе нынешнего визита саудовского монарха в Москву.

2 ноября в Эр-Рияде состоится заседание межправительственной комиссии, председателем которой с российской стороны является министр энергетики Александр Новак. А 3 ноября в Саудовскую Аравию отправится представительная делегация российских промышленников, сформированная по инициативе главы Минпромторга Дениса Мантурова. Им предстоит изучить, где российская промышленность могла бы быть полезна Саудовской Аравии, где есть возможности, исходя из той трансформации, которую саудовские власти затеяли, фокусируясь на локализации большого количества производств.

Кроме того, в будущем году в соответствии с программой сотрудничества между министерствами культуры двух стран состоится Неделя российской культуры на территории королевства.

В воскресенье утром король Саудовской Аравии вылетел из Москвы на родину. В аэропорту Внуково его провожали заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин, министр энергетики РФ Александр Новак, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.