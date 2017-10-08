CNN: Турция сотрудничает с Россией в обеспечении безопасности в Идлибе

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АНКАРА, 8 октября. /ТАСС/. Турция сотрудничает с Россией для обеспечения безопасности в сирийской провинции Идлиб. Об этом, как сообщает телеканал CNN Turk, заявил в воскресенье премьер-министр Бинали Йылдырым.
"Мы обеспечим безопасность в Идлибе и сотрудничаем для этого с Россией", - отметил он.
21 сентября президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция в рамках зоны деэскалации в Сирии будет обеспечивать безопасность в провинции Идлиб, а Россия - возле нее.
С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.