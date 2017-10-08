Блок Меркель пытается убрать внутренние разногласия с пути к коалиции в Бундестаге

Немецкая партия Христианско-социальный союз (ХСС) в преддверии сложных переговоров по будущей правительственной коалиции в ФРГ сформулировала план из десяти пунктов, содержащий правоконсервативную повестку. Первая политическая сила, на которую баварские консерваторы намерены выйти с этим перечнем, - Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель. Представители обеих партий проведут в воскресенье в Берлине кризисную встречу, призванную устранить имеющиеся разногласия и открыть путь к будущему правительству под условным названием "Ямайка".

Полный текст плана ХСС опубликовали сразу несколько немецких газет. Его смысл сводится к тому, что ХДС, с точки зрения баварцев, все дальше уходит от консервативных ценностей влево, что вредит Германии и ее политической системе. Баварские консерваторы требуют от ХДС "здравого патриотизма и любви к родине". Они сетуют на результаты парламентских выборов и на рост популярности правых популистов, что, по их мнению, стало следствием политики партии Ангелы Меркель.

Миграция в центре внимания

В очередной раз ХСС потребовал ввести лимит на беженцев, чего так сильно не хочет канцлер. Глава ХСС и премьер Баварии Хорст Зеехофер, с которым Меркель пообщается в воскресенье сначала наедине, уже больше года требует прописать в законе пункт, по которому страна будет принимать 200 тыс. беженцев в год, но не больше. Канцлер это делать отказывалась, ссылаясь на конституционные нормы.

На данный момент этот пункт является главной сложностью на пути формирования будущего коалиционного правительства. Впрочем, в плане, составленном баварцами к берлинской встрече, привязка к 200 тыс. не упоминается. Наблюдатели склонны считать это осторожным намеком Зеехофера на готовность к компромиссам. Смогут ли партии закрыть вопрос по лимиту - главная интрига встречи.

Примечательно, что пока борьба интересов ведется между партиями, которые называют братскими. ХСС имеет статус отдельной политической силы, но, грубо говоря, является региональным баварским крылом ХДС. В Бундестаге у них на двоих одна фракция, а до миграционного кризиса сильных разногласий между ними не было. Сейчас же, если консерваторы не придут к общему знаменателю, процесс формирования будущего правительства грозит остановиться именно на самой первой стадии. Ведь к переговорам пока не приступали другие партии - либералы (СвДП) и "зеленые", у которых будет свой взгляд и на миграционную политику, и на вешнюю, и на распределение министерских портфелей.

Перевыборы на руку полулистам

Коалиция блока ХДС/ХСС, "зеленых" и СвДП фактически стала единственным возможным вариантом создания нового правительства ФРГ после того, как в оппозицию после парламентских выборов ушли социал-демократы во главе с Мартином Шульцем. Такой правительственный блок в немецкой политической традиции называется "Ямайка", потому что цвета, которые условно закреплены за каждой из этих политических сил - черный, зеленый и желтый, - формируют флаг карибского государства.

Союз консерваторов и социал-демократов реален лишь арифметически. Фактически же Шульц исключает любое развитие событий, при котором его партия отказалась бы от места в оппозиции. В интервью Bild am Sonntag он сказал, что не передумает даже в том случае, если потенциальные представители "Ямайки" не договорятся между собой, и единственным выходом из ситуации станут перевыборы.

Конституция гласит, что новый Бундестаг должен быть сформирован в течение месяца после парламентских выборов, то есть самое позднее 24 октября. О сроках формирования правительства в основном законе страны ничего не говорится. Но на случай, если что-то пойдет не так, предусмотрен специальный механизм перевыборов, от которого в нынешних условиях вряд ли выиграют классические партии.

Скорее всего это пойдет на пользу популистам из "Альтернативы для Германии" (АдГ). Но, как сообщила газета Welt, Меркель на внутрипартийных заседаниях уже предостерегала от подобного развития событий. Недавний опрос общественного мнения, проведенный институтом YouGov показал, что перевыборов хотят 25% респондентов, в первую очередь, сторонников АдГ.

Антон Долгунов