Латвия получила от Великобритании 65 боевых разведывательных бронемашин

РИГА, 8 октября. /ТАСС/. Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии получили от Великобритании половину боевых разведывательных бронемашин - 65 из 123 предусмотренных ранее подписанным соглашением. Об этом в воскресенье сообщает местное новостное агентство LETA со ссылкой на министерство обороны республики.

Проект механизации пехотной бригады сухопутных сил НВС разделен на несколько этапов, уточняет агентство. В его рамках в целом планируется поставить 123 единицы подержанной бронетехники из Великобритании. Первые бронемашины были доставлены в республику в 2015 году.

Соглашение о закупке 123 подержанных бронетранспортеров у Великобритании, которые будут доставлены до 2020 года, Латвия подписала в 2014 году. Контракт предполагает поставку произведенных в 1980-е годы прошлого века разведывательных машин "Scimitar", бронетранспортеров "Spartan", командно-штабных машин "Sultan", бронированных ремонтно-эвакуационных машин "Samson" и машин скорой помощи "Samaritan".

Изначально сообщалось, что сумма сделки составит порядка €45 млн, однако позже в минобороны заявили, что техника обойдется стране в €249,5 млн, включая капитальный ремонт и модернизацию закупаемых машин.