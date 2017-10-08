Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Латвия получила от Великобритании 65 боевых разведывательных бронемашин

Международная панорама
8 октября, 13:53 UTC+3 РИГА РИГА 8, октября. /ТАСС

Поставка осуществлена в рамках проекта механизации пехотной бригады сухопутных сил республики

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИГА, 8 октября. /ТАСС/. Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии получили от Великобритании половину боевых разведывательных бронемашин - 65 из 123 предусмотренных ранее подписанным соглашением. Об этом в воскресенье сообщает местное новостное агентство LETA со ссылкой на министерство обороны республики.

Проект механизации пехотной бригады сухопутных сил НВС разделен на несколько этапов, уточняет агентство. В его рамках в целом планируется поставить 123 единицы подержанной бронетехники из Великобритании. Первые бронемашины были доставлены в республику в 2015 году.

Соглашение о закупке 123 подержанных бронетранспортеров у Великобритании, которые будут доставлены до 2020 года, Латвия подписала в 2014 году. Контракт предполагает поставку произведенных в 1980-е годы прошлого века разведывательных машин "Scimitar", бронетранспортеров "Spartan", командно-штабных машин "Sultan", бронированных ремонтно-эвакуационных машин "Samson" и машин скорой помощи "Samaritan".

Изначально сообщалось, что сумма сделки составит порядка €45 млн, однако позже в минобороны заявили, что техника обойдется стране в €249,5 млн, включая капитальный ремонт и модернизацию закупаемых машин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Латвия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Командующий КСИР назвал очередной глупостью США внесение Корпуса в список террористов
2
Итоги первого госвизита короля Саудовской Аравии в Россию
3
МИД РФ: давление США на телеканал RT вынуждает Россию применить аналогичные меры
4
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
5
Как мир поздравил Владимира Путина с юбилеем
6
СМИ: сирийская армия окружила боевиков ИГ в Эль-Маядине
7
Дети-подкидыши начнут получать социальную пенсию с 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама