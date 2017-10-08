Премьер Италии надеется на разрешение каталонского кризиса без повторения насилия

РИМ, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони надеется, что кризис, возникший в результате прошедшего в Каталонии референдума о независимости, будет разрешен без повторения актов насилия и в соответствии с конституцией Испании.

Об этом глава итальянского правительства заявил в воскресенье, выступая в Валле д'Аосте.

"Надеюсь, что кризис в Испании будет разрешен в соответствии с принципами конституции страны и путями, не допускающими никакого вида насилия", - передает агентство ANSA слова Джентилони.

Он отметил, что "работа над укреплением национальной идентичности крайне важна, но она не имеет ничего общество с сепаратистскими настроениями".