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Премьер Италии надеется на разрешение каталонского кризиса без повторения насилия

Международная панорама
8 октября, 14:07 UTC+3 РИМ РИМ 8, октября. /ТАСС

По мнению Паоло Джентилони, работа над укреплением национальной идентичности не имеет ничего общего с сепаратистскими настроениями

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РИМ, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони надеется, что кризис, возникший в результате прошедшего в Каталонии референдума о независимости, будет разрешен без повторения актов насилия и в соответствии с конституцией Испании.

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Об этом глава итальянского правительства заявил в воскресенье, выступая в Валле д'Аосте.

"Надеюсь, что кризис в Испании будет разрешен в соответствии с принципами конституции страны и путями, не допускающими никакого вида насилия", - передает агентство ANSA слова Джентилони.

Он отметил, что "работа над укреплением национальной идентичности крайне важна, но она не имеет ничего общество с сепаратистскими настроениями".

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