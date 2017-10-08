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Путин и Вучич обсудили российско-сербские отношения и истребители МиГ-29

Международная панорама
8 октября, 14:11 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 8, октября. /ТАСС

Сообщается, что президенты также договорились о контактах и встрече в ближайшем будущем для продолжения работы по расширению сферы сотрудничества

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БЕЛГРАД, 8 октября. /ТАСС/. Российско-сербские отношения, а также подаренные Москвой Белграду истребители МиГ-29 стали темами прошедшей в субботу телефонной беседы президента России Владимира Путина и президента Сербии Александара Вучича. Об этом в воскресенье газете Kurir сообщил сербский президент.

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"Мы говорили о всех темах, важных для отношений Сербии и России, о русских МиГах, обо всех наших более ранних договорах. Он [Путин] был очень любезен и выразил благодарность сербскому народу и Сербии. Разговор продолжался 20-25 минут, и все время мы говорили по-русски, положа руку на сердце, переводчик реагировал один или два раза. Я поздравил Путина с 65-м днем рождения и пожелал ему доброго здоровья, политического успеха как в решении проблем в мире, так и в дальнейшем развитии отношений с Сербией", - сказал Вучич, добавив, что российский президент выразил ему личную благодарность за развитие отношений Сербии и России.

Ранее пресс-служба сербского лидера сообщила о телефонной беседе президентов Сербии и России. "Президент Вучич поздравил президента Путина с 65-м днем рождения. Владимир Владимирович Путин отметил, что международная ситуация такова, что Сербия находится в непростом положении, но он уверен, что сербский народ, как и всегда в своей истории, покажет свой характер и под руководством президента Вучича преодолеет все трудности", - говорится в сообщении. Пресс-служба Кремля сообщила в субботу о факте телефонного разговора, но не привела деталей беседы.

Собеседники договорились о контактах и встрече в ближайшем будущем для продолжения работы по расширению сферы сотрудничества между Республикой Сербия и Российской Федерацией во всех областях, сообщила пресс-служба сербского президента.

Ранее президент Сербии заявил, что лично поблагодарит президента России за поставленные Россией МиГ-29. Шесть истребителей МиГ-29 привезли в Сербию партиями по два самолета с понедельника по среду (2-4 октября). Теперь машинам предстоит модернизация, которая будет осуществлена в три этапа и обойдется республике в сумму от €180 млн до €230 млн. Перед этим эскадрилья примет участие в параде.

Помимо самолетов МиГ-29, Сербия в качестве поддержки от России бесплатно получит 30 танков Т-72 и 30 боевых разведывательно-дозорных машин БРДМ-2. Также обсуждается вопрос о системах "Бук-М1", "Бук-М2" и зенитном ракетно-пушечном комплексе "Тунгуска".

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Персоны
Вучич, Александар Путин, Владимир Владимирович
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