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ГУАМ продолжит активное сотрудничество с США

Международная панорама
8 октября, 14:25 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 8, октября. /ТАСС

Генсек организации также сообщил, что прибалтийские государства и страны Вишеградской группы проявляют все больший интерес к работе с ГУАМ

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ТБИЛИСИ, 8 октября. /ТАСС/. Организация ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия) продолжит активное сотрудничество с США. Об этом заявил в воскресенье журналистам в Тбилиси генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев, участвующий здесь в специальном заседании Совета министров иностранных дел стран - членов ГУАМ.

"С момента создания ГУАМ организация активно сотрудничает с США, это сотрудничество будет продолжено", - заявил он. Эфендиев также сообщил, что "все больший интерес к сотрудничеству с ГУАМ проявляют прибалтийские государства, а также государства Вишеградской группы" (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия).

Сегодня же заместитель посла США в Грузии Элизабед Руд сказала журналистам, что "США активно сотрудничают с ГУАМ в сферах торговли, правоохранительных органов, в области борьбы с коррупцией". Она отметила, что "это сотрудничество будет расширяться".

О создании региональной организации ГУАМ было объявлено в сентябре 1997 года во французском городе Страсбурге в ходе саммита глав государств Евросоюза. Встретившиеся там президенты четырех вышеназванных стран выразили общность стратегических интересов. С 1999 по 2005 год в нее также входил Узбекистан, в тот период объединение называлось ГУУАМ.

В текущем году Грузия является председателем организации, последняя встреча в рамках ГУАМ состоялась полгода назад в Киеве. Несколько дней назад во время пресс-конференции в Баку глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров назвал данную организацию "интересной". Он считает важным, что в рамках ее деятельности широко обсуждаются транспортные вопросы. Кроме того, по его словам, входящие в ГУАМ четыре страны "имеют территориальные проблемы, выступают с единых позиций на международном уровне".

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