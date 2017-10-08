Почти миллион человек в Барселоне присоединились к акции в поддержку единства Испании

МАДРИД, 8 октября. /ТАСС/. Порядка 950 тыс. человек вышли в воскресенье на демонстрацию в Барселоне в поддержку единства Испании. Об этом сообщили организаторы акции - ассоциация Каталонское гражданское общество.

Главным лозунгом собравшихся стал призыв к "восстановлению здравого смысла" спустя ровно неделю после референдума о независимости Каталонии. К демонстрации присоединились не только жители Барселоны, но и испанцы из других городов пиренейского королевства. Участники шествия прошли километр от площади Уркинаона до Французского вокзала. Большинство жителей принесли с собой флаги Испании, Каталонии и Евросоюза.

В конце демонстрации перед собравшимися выступил перуанский драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса. "Мы не хотим, чтобы предприятия покидали Каталонию, как будто это пострадавший от чумы средневековый город, - отметил прозаик. - Мы хотим, чтобы Каталония была локомотивом Испании, культурной столицей Испании".

По мнению лауреата Нобелевской премии, пиренейское королевство является "землей свободы и соблюдения законности" и сепаратисты "не разрушат его". Варгас Льоса отметил, что манифестация превзошла ожидания организаторов. "Да здравствует свобода, Каталония и Испания", - заключил он.

1 октября в автономном сообществе прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников голосования высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты. В Барселоне же еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь законную и юридически обязывающую силу.

Мадрид настаивает на том, чтобы власти Каталонии отказались от идеи провозглашения независимости в одностороннем порядке и провели новые автономные выборы. В свою очередь региональное руководство пока не намерено отступать. 10 октября в Каталонии должно пройти заседание парламента с участием главы автономии Карлеса Пучдемона. На нем, как ожидается, лидер области "проинформирует о политической ситуации" в регионе.