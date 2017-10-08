Иракский Курдистан готов к переговорам с Багдадом без предварительных условий

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Руководство курдской автономии Ирака готово к переговорам с федеральным правительством в Багдаде без каких-либо предварительных условий. Об этом, как передает новостной портал Shafaq news, заявил в воскресенье на встрече со спикером Совета представителей (парламента) Салимом аль-Джубури глава Иракского Курдистана Масуд Барзани.

Как отметил Барзани, Эрбиль "готов для переговоров с Багдадом по открытой повестке, без выдвижения сторонами предварительных условий".

Ранее центральные власти, в частности, премьер-министр Хейдар аль-Абади дали ясно понять, что до отмены результатов референдума о независимости Иракского Курдистана о переговорах не может быть речи.

Перед началом визита аль-Джубури в Эрбиль Барзани провел переговоры с вице-президентами Усамой ан-Нуджейфи и Айядом Алауи. Стороны обсудили варианты выхода из кризисной ситуации. В частности, ан-Нуджейфи и Алауи предложили поэтапный план, предусматривающий немедленное снятие всех санкций, введенных в отношении курдской автономии Багдадом. Официальный представитель офиса иракского премьера Саад аль-Хадиси заявил в свою очередь, что инициатива вице-президентов не отражают позицию Багдада, а встречи проходят без координации с центром.

Ранее МИД Ирака сообщил, что направил запрос в диппредставительства Ирана и Турции с просьбой прекратить все торговые операции с Иракским Курдистаном, в том числе по нефти, а также закрыть границу с курдской автономией до передачи контроля над пограничными пунктами федеральным властям.