Порошенко подписал закон о пенсионной реформе, на которой настаивает МВФ

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о пенсионной реформе, проведение которой обозначено среди ключевых условий для выделения стране очередного транша МВФ.

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"Подписал закон о повышении пенсий. Хочу поздравить всех пенсионеров, потому что восстанавливается справедливость. Хочу поздравить всех украинцев, потому что когда-нибудь мы все будем пенсионерами", - написал глава государства на странице в Facebook.

Верховная рада во вторник утвердила правительственный проект пенсионной реформы, который повышает минимальный размер пенсии в стране на $5,2 до 1452 гривен ($54,38) с 1 октября.

Пенсионная система Украины испытывает острый дефицит финансирования, в настоящий момент он оценивается примерно в 140 млрд гривен ($5,24 млрд). В связи с этим МВФ поставил условие - сократить дефицит Пенсионного фонда для получения новых кредитов.