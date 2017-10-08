Эрдоган в очередной раз обвинил Запад в поддержке террористов

АНКАРА, 8 октября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил страны Запада в поддержке террористических группировок "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), Рабочая партия Курдистана (РПК) и ФЕТО. Об этом он заявил в воскресенье во время выступления в городе Афьон, трансляция которого велась телеканалом "А Haber".

"ИГ и РПК находят убежище на Западе. Члены ФЕТО уже там находятся. Им оказывают серьезную финансовую поддержку", - подчеркнул он.