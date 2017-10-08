Глава МИД Ирана: Тегеран даст адекватный ответ на заявления Трампа

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Тегеран даст адекватный ответ на антииранские заявления президента США Дональда Трампа, с которыми, как ожидается, американский лидер выступит в ближайшие дни.

Как передает агентство Tasnim, об этом в воскресенье сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Как только Трамп сделает свои комментарии [в отношении Ирана], которые почти [уже] ясны, Исламская Республика Иран даст адекватный ответ", - сказал Зариф журналистам в ответ на просьбу прокомментировать намерение президента США обнародовать новую стратегию по Ирану.

Министр отметил, что Иран придерживается своего политического курса в регионе вне зависимости от риторики других стран.

6 октября Трамп заявил, что Иран не придерживается духа соглашения о мирном характере его ядерной программы, и что США не должны позволить Тегерану получить ядерное оружие. По его словам, "иранский режим поддерживает терроризм, распространяет насилие, кровопролитие и хаос по всему Ближнему Востоку". Как заявил президент на встрече с военачальниками в Белом доме, США "должны положить конец продолжающейся агрессии Ирана и его ядерным амбициям". На вопрос журналистов о том, какое решение он принял насчет участия США в соглашении с Тегераном, Трамп ответил: "Вы очень скоро услышите про Иран".

Ранее в четверг газета The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что Трамп на следующей неделе объявит о том, как США будут в дальнейшем выполнять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По сведениям издания, американский лидер фактически намерен отказаться от этой сделки в ее нынешнем виде. Он, в частности, объявит, что СВПД не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.