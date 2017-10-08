СМИ: в Тунисе умер министр здравоохранения республики

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ТУНИС, 8 октября. Министр здравоохранения Туниса Салим Шакер скончался в воскресенье в военном госпитале в столице страны от болезни сердца. Об этом сообщил тунисский информационный портал Business News со ссылкой на официальный источник.
По его данным, 56-летний глава минздрава республики в последние дни имел очень интенсивный рабочий график, в воскресенье он принял участие в организованном ассоциацией Nourane марафоне против рака в провинции Набель. "Сегодня утром из-за болезни сердца была проведена срочная госпитализация [чиновника]", - отметил источник.
По информации портала, министр сначала был доставлен в региональную больницу Громбалия, откуда перевезен в военный госпиталь в столицу страны.
Ранее Салим Шакер занимал посты государственного секретаря в сфере туризма (с января по июль 2011 года), министра по делам молодежи и спорта (с июля по декабрь 2011 года), министра финансов (с февраля 2015 года по август 2016 года), с 12 сентября возглавлял Министерство здравоохранения республики.