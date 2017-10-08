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Обстрелом с украинской стороны в Горловке убит мирный житель

Международная панорама
8 октября, 19:34 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 8, октября. /ТАСС

Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили, что за минувшие сутки украинские подразделения нарушили перемирие 31 раз

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ДОНЕЦК, 8 октября. /ТАСС/. Житель поселка Зайцево на севере Горловки в провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) погиб в результате обстрела со стороны подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом в воскресенье сообщил исполняющий обязанности главы горадминистрации Горловки Иван Приходько.

"Сегодня украинские силовики обстреляли поселок Зайцево. В результате обстрела погиб мужчина 47 лет на улице Карбышева. У погибшего осталось трое малолетних детей, которых он воспитывал один", - приводит его слова Донецкое агентство новостей. Приходько добавил, что в результате обстрела повреждения получили пять домов.

Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили, что за минувшие сутки украинские подразделения 31 раз нарушили перемирие. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 15 населенных пунктов.

Участники Контактной группы по урегулированию на востоке Украины договорились установить в Донбассе с полуночи 25 августа очередное перемирие. Оно получило название "школьное", так как было приурочено ко Дню знаний и началу учебного года. Однако обстрелы продолжились. Уже днем 25 августа представители оборонных ведомств республик Донбасса заявили о новых ударах по своей территории с украинской стороны, Киев также обвиняет республики в нарушении перемирия.

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