ФРГ обеспокоена обвинением, предъявленным немецкому правозащитнику в Турции

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БЕРЛИН, 8 октября. /ТАСС/. Германия обеспокоена обвинениями турецкой прокуратуры в адрес правозащитников Amnesty International, в числе которых гражданин ФРГ Петер Штойдтнер. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.
"Я обеспокоен сообщениями об обвинении со стороны турецкой прокуратуры против Петера Штойдтнера и еще десяти правозащитников в "членстве в террористической организации", - распространила пресс-служба ведомства слова Габриэля. "Требования о сроке в 15 лет заключения абсолютно непонятны и неприемлемы", - сказал он.
"Мы, как и прежде, делаем ставку на то, чтобы задержанные немецкие граждане, в числе которых Петер Штойдтнер, вернулись домой", - сказал он.
Отношения Берлина и Анкары испортились в последнее время в том числе из-за ареста в Турции немецких граждан.