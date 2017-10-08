Власти Алжира: визит Медведева позволит укрепить стратегический диалог с РФ

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МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Предстоящий официальный визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Алжир, намеченный на 9-10 октября, позволит углубить и укрепить стратегический диалог между двумя странами. Об этом, как передает информационное агентство Algerie Presse Service, говорится в заявлении канцелярии главы алжирского правительства.
"По приглашению премьер-министра Ахмеда Уяхья председатель правительства РФ Дмитрий Медведев совершит официальный визит в Алжир 9-10 октября", - отмечается в коммюнике.
Как подчеркнули алжирские власти, визит российского премьера "даст возможность Алжиру и РФ углубить и укрепить их стратегический диалог и многостороннее сотрудничество, основанные на Декларации о стратегическом партнерстве, подписанной в Москве в апреле 2001 года".
Как ранее сообщили в российском кабмине, 9-10 октября Медведев будет находиться в Алжире.
"Программа визита предусматривает переговоры Дмитрия Медведева с премьер-министром Алжира [Ахмедом Уяхьей], встречу с президентом страны [Абдельазизом Бутефликой], беседы с председателями обеих палат парламента", - сообщили в пресс-службе правительства РФ.
"В ходе переговоров [в Алжире] будут обсуждаться пути дальнейшего укрепления сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной, культурной сферах, - отметили в кабмине. - По итогам визита планируется подписание ряда межправительственных, межведомственных и корпоративных соглашений и документов".