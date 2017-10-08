Представители блока Меркель близки к компромиссу по миграции

БЕРЛИН, 8 октября. /ТАСС/. Представители немецких партий Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы в ходе кризисной встречи, которая проходит в Берлине, смогли приблизиться к достижению компромисса по вопросу введения лимита на беженцев. Об этом сообщило в воскресенье агентство DPA со ссылкой на источники в партиях.

Именно этот вопрос наблюдатели считали камнем преткновения на пути к формированию будущей правительственной коалиции в ФРГ.

Согласно DPA, лидеры ХДС согласились с коллегами из ХСС о введении лимита в размере 200 тыс. беженцев в год. Это примерно то, чего требовал премьер Баварии Хорст Зеехофер. Канцлер Ангела Меркель была против.

С начала миграционного кризиса в 2015 году в Германию въехали более 1,3 млн беженцев. В разгар кризиса (до конца 2015 года) в ФРГ оказалось 890 тыс. соискателей убежища, в 2016 году - 350 тыс., с начала 2017 года - еще порядка 100 тыс. человек.

ХДС и ХСС входят в один политический блок, возглавляемый Ангелой Меркель.