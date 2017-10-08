СМИ: США приостановили выдачу неиммиграционных виз на территории Турции

АНКАРА, 8 октября. /ТАСС/. США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении посольства США в Турецкой Республике.

"Последние события вынудили США пересмотреть обязательства правительства Турции в сфере обеспечения безопасности для сотрудников дипмиссий США. Наше посольство и консульства приостановили работу по выдаче неиммиграционных виз, чтобы уменьшить число посетителей", - цитирует телеканал CNN Turk заявление американского диппредставительства.

На этой неделе в Турции был арестован сотрудник генконсульства США в Стамбуле Метин Топуз по обвинению в "нарушении конституции" и "попытке сместить правительство Турецкой Республики". По данным следствия, Топуз связывался с полицейскими начальниками, аффилированными с фетхуллахистами, а также с бывшим турецким прокурором Зекерией Озом, который также связан с ФЕТО. В прошлом Оз расследовал резонансные дела, в том числе о масштабной коррупции в правительственных кругах.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре; погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тысяч получили ранения. В подготовке путча и реализации этих планов Анкара обвиняет исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, с 1999 года проживающего в США, и ассоциированную с ним организацию ФЕТО.